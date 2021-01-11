Білодід виграла «бронзу» на турнірі Masters в Катарі

Українка достроково виграла сутичку за третє місце.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виграла бронзову медаль на турнірі Masters-2021 в Досі (Катар), повідомляє Укрінформ.

Українка здобула дві перемоги в попередніх раундах, але програла в півфіналі японці Фуне Тонакі.

У сутичці за «бронзу» Білодід достроково перемогла Катарину Кошту з Португалії. Українка розібралася з суперницею менш ніж за хвилину.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні Білодід визнали найкращою дзюдоїсткою світу останніх двох років. У 2019-му Білодід стала наймолодшою в історії дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.

Фото: сайт НОК України