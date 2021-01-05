Дар'я Білодід виступить у складі збірної України на турнір у Катарі

Головний тренер збірної України із дзюдо Віталій Дуброва назвав склад команди на турнір серії Masters, який пройде у Досі (Катар) з 11-го по 13 січня.

Честь України захищатимуть 9 учасників, повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України. Склад чоловічої збірної: Артем Лесюк (вагова до 60 кг), Георгій Зантарая, Богдан Ядов (до 66 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг), Яків Хаммо (понад 100 кг). Читайте також: Дар'ю Білодід визнали кращою дзюдоїсткою світу 2019 і 2020 років Склад жіночої команди: Дар'я Білодід (до 48 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг). Фото: ukrainejudo.com.