Дар'я Білодід виступить у складі збірної України на турнір у Катарі
Укрінформ
Головний тренер збірної України із дзюдо Віталій Дуброва назвав склад команди на турнір серії Masters, який пройде у Досі (Катар) з 11-го по 13 січня.
Честь України захищатимуть 9 учасників, повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.
Склад чоловічої збірної: Артем Лесюк (вагова до 60 кг), Георгій Зантарая, Богдан Ядов (до 66 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг), Яків Хаммо (понад 100 кг).
Склад жіночої команди: Дар'я Білодід (до 48 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг).
Фото: ukrainejudo.com.