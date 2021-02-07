«Дніпро-1» розгромив чорногорську «Зету» на фініші турецьких зборів

Футболісти «Дніпра-1» провели заключний контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Поєдинок дніпрян з чорногорським клубом «Зета» завершився упевненою перемогою команди з берегів Дніпра з рахунком 4:1, передає Укрінформ.

На голи Артема Довбика, який відзначився на 5-й хвилині зустрічі, Ігоря Когута (39), Данила Ігнатенка (68) та Петара Орландича (70) відповів точним ударом Тейлор (86).

Після першого кола Прем'єр-ліги «Дніпро-1» посідає останнє місце, набравши 8 очок у 13-ти матчах (2 перемоги, 2 нічиї при 9-ти поразках).

Фото: scdnipro1.com.ua.