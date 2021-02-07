«Десна» поступилася «Кайсару» на турецьких зборах

Футболісти чернігівської «Десни» зіграли черговий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Спаринг з казахстанським «Кайсаром» команда Олександра Рябоконя програла з рахунком 0:1, передає Укрінформ.

Єдиний м'яч забив наприкінці першого тайму литовський форвард «Кайсару» Кароліс Лаукжяміс, який відзначився на 41-й хвилині.

Зимовий збір «Десна» завершить 9 лютого контрольним матчем проти латвійського «Вентспілса», за який виступає колишній воротар чернігівців Костянтин Махновський.

Нагадаємо, після першого кола Прем'єр-ліги України «Десна» посідає третє місце, набравши 23 очки у 13-ти матчах (6 перемог, 5 нічиїх при 2-х поразках). Відставання від лідера київського «Динамо» складає 7 очок, у донецького «Шахтаря», який йде другим, - 29 очок.

Перший офіційний календарний поєдинок другої частини сезону «Десна» проведе 13 лютого на «Славутич-Арені»у Запоріжжі проти луганської «Зорі».

Фото: ФК «Десна».