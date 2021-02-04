«Десна» обіграла чорногорський «Рудар» в контрольному матчі

«Десна» обіграла чорногорський «Рудар» в контрольному матчі

Укрінформ
Наступного тижня чернігівці завершать збір спарингом з «Вентспілсом».  

«Десна» обіграла чорногорський «Рудар» в спарингу на турецькому зборі, повідомляє Укрінформ.

Перемогу чернігівської команді принесли голи Дениса Безбородько і Євгена Білича.

У попередніх контрольних матчах «Десна» поступилася «Партизану» (0:1), обіграла «Шкупі» (3:1), розписала нічию з ташкентським «Локомотивом» (0:0) і розгромила «Агробізнес» (4:0).

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Нагадаємо, заключний спаринг проти латвійського «Вентспілса» команда Олександра Рябоконя проведе 9 лютого. Сезон в чемпіонаті України «Десна» відновить матчем з «Зорею» 13 лютого.

Фото: facebook.com.

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