«Десна» обіграла чорногорський «Рудар» в контрольному матчі

Наступного тижня чернігівці завершать збір спарингом з «Вентспілсом».

«Десна» обіграла чорногорський «Рудар» в спарингу на турецькому зборі, повідомляє Укрінформ.

Перемогу чернігівської команді принесли голи Дениса Безбородько і Євгена Білича.

У попередніх контрольних матчах «Десна» поступилася «Партизану» (0:1), обіграла «Шкупі» (3:1), розписала нічию з ташкентським «Локомотивом» (0:0) і розгромила «Агробізнес» (4:0).

Нагадаємо, заключний спаринг проти латвійського «Вентспілса» команда Олександра Рябоконя проведе 9 лютого. Сезон в чемпіонаті України «Десна» відновить матчем з «Зорею» 13 лютого.

Фото: facebook.com.