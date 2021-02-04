Київське «Динамо» зіграло у результативну нічию з богарським ЦСКА

Футболісти київського "Динамо" розійшлися у четвер миром з командою ЦСКА 1948 (Софія, Болгарія) у своєму третьому спарингу турецького збору.

Зустріч на полі спорткомплексу Titanic в Анталії завершилася з рахунком 2:2, передає Укрінформ.

М'ячі забили: Віктор Циганков (30-та хвилина) і Карлос де Пена (62, з пенальті) - у киян; Маріо Топузов (47) та Ангел Бастунов (82) - у болгарів.

На 42-й хвилині динамівець Віталій Буяльський не реалізував пенальті.

Як повідомляло агентство, у першому контрольному матчі збору в Туреччині команда Мірчі Луческу поступилася лідеру чемпіонату Болгарії "Лудогорцю" - 1:2, а потім перемогла тбіліське "Динамо" - 1:0.

7 лютого кияни мають зіграти в Анталії проти клубу "Шкендія" (Тетово, Північна Македонія), а 8-го - з командою БАТЕ (Борисов, Білорусь).

У паралельній зустрічі турецького збору полтавська "Ворскла" перемогла чорногорську "Зету" - 2:1. У полтавців відзначилися голами Ібрагім Кане (29-та хвилина) та Дмитро Щербак (83).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.