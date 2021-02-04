Жиньяк вивів «Тігрес» до півфіналу клубного чемпіонату світу з футболу

Мексиканський "Тігрес" став у четвер, 4 лютого, півфіналістом клубного чемпионату світу з футболу, що триває у Катарі.

В матчі 1/4 фіналу "Тігрес" здобув у місті Ер-Райан вольову перемогу над "Ульсаном" з Республіки Корея - 2:1, передає Укрінформ.

Два м'ячі у складі північноамериканської команди забив 35-річний французький форвард Андре-П'єр Жиньяк (на 38-й хвилині та 45+4, з пенальті). У корейців відзначився Кі-Хі Кім (24).

У півфіналі "Тігрес" зустрінеться з володарем Кубка Лібертадорес бразильським "Палмейрасом".

Сьогодні в Ер-Райані також пройде чвертьфінал "Аль-Духаїль" (Катар) - "Аль-Ахлі" (Єгипет). Кращо команда цього дуету 8 лютого протистоятиме переможцю Ліги чемпіонів УЄФА німецькій "Баварії".

Фінал турніру та матч за 3-тє місце пройдуть 11 лютого.

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Відзначимо, що спочатку клубний чемпіонат світу був запланований на грудень 2020 року, але через пандемію коронавірусу його перенесли на лютий 2021-го.

Фото: Getty Images.