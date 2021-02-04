Жиньяк вивів «Тігрес» до півфіналу клубного чемпіонату світу з футболу
В матчі 1/4 фіналу "Тігрес" здобув у місті Ер-Райан вольову перемогу над "Ульсаном" з Республіки Корея - 2:1, передає Укрінформ.
Два м'ячі у складі північноамериканської команди забив 35-річний французький форвард Андре-П'єр Жиньяк (на 38-й хвилині та 45+4, з пенальті). У корейців відзначився Кі-Хі Кім (24).
У півфіналі "Тігрес" зустрінеться з володарем Кубка Лібертадорес бразильським "Палмейрасом".
Сьогодні в Ер-Райані також пройде чвертьфінал "Аль-Духаїль" (Катар) - "Аль-Ахлі" (Єгипет). Кращо команда цього дуету 8 лютого протистоятиме переможцю Ліги чемпіонів УЄФА німецькій "Баварії".
Фінал турніру та матч за 3-тє місце пройдуть 11 лютого.
Відзначимо, що спочатку клубний чемпіонат світу був запланований на грудень 2020 року, але через пандемію коронавірусу його перенесли на лютий 2021-го.
Фото: Getty Images.