Сьогодні визначаться півфінальні пари клубного чемпіонату світу з футболу

В Катарі у четвер, 4 лютого, стануть відомі усі півфіналісти клубного чемпіонату світу з футболу.

У матчах 1/4 фіналу мексиканський «Тігрес» зійдеться з «Ульсаном» з Республіки Корея, а катарський «Аль-Духаіль» зустрінеться з єгипетським «Аль-Ахлі», передає Укрінформ.

Переможець пари «Тігрес» - «Ульсан» 7 лютого у півфіналі зіграє з володарем Кубка Лібертадорес бразильським «Палмейрасом», а краща команда іншого чвертьфіналу «Аль-Духаіль» - «Аль-Ахлі» 8 лютого протистоятиме переможцю Ліги чемпіонів УЄФА німецькій «Баварії».

Фінал і матч за 3-тє місце пройдуть 11 лютого.

Поєдинки відбудуться на стадіонах чемпіонату світу-2022.

Відзначимо, що спочатку даний турнір був запланований на грудень 2020 року. Пізніше через пандемію коронавірусу його перенесли на лютий 2021-го

Фото: Getty Images.