Офіційно: у вересні футболісти збірної України зіграють проти Чехії

8 вересня нинішнього року року національна збірна України з футболу проведе виїзний товариський поєдинок проти команди Чехії.

Ця гра відбудеться після двох офіційних зустрічей відбору чемпіонату світу-2022. 1 вересня наша команда в гостях зійдеться з Казахстаном, а 4-го - удома прийме Францію, повідомляє у середу пресслужба УАФ. Читайте також: Коваленко став дев'ятим футболістом з України в італійській Серії А Попередній календар матчів національної збірної України на 2021 рік: 24.03. Франція - Україна. Відбір ЧС-2022 (початок о 21.45, Сен-Дені) 28.03. Україна - Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Львів) 31.03. Україна - Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Львів) 23.05. Україна - Бахрейн. Товариський матч 03.06. Україна - Північна Ірландія. Товариський матч 07.06. Україна - Кіпр. Товариський матч 13.06. Нідерланди - Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам) 17.06. Україна - Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест) 21.06. Україна - Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест) 01.09. Казахстан - Україна. ЧС-2022 (17.00) 04.09. Україна - Франція. ЧС-2022 (21.45) 08.09. Чехія - Україна. Товариський матч 09.10. Фінляндія - Україна. ЧС-2022 (19.00) 12.10. Україна - Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45) 11.11. Україна - Болгарія. Товариський матч 16.11. Боснія і Герцеговина - Україна. ЧС-2022 (21.45). Фото: uaf.ua.