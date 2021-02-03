Офіційно: у вересні футболісти збірної України зіграють проти Чехії
Ця гра відбудеться після двох офіційних зустрічей відбору чемпіонату світу-2022. 1 вересня наша команда в гостях зійдеться з Казахстаном, а 4-го - удома прийме Францію, повідомляє у середу пресслужба УАФ.
Попередній календар матчів національної збірної України на 2021 рік:
24.03. Франція - Україна. Відбір ЧС-2022 (початок о 21.45, Сен-Дені)
28.03. Україна - Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Львів)
31.03. Україна - Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Львів)
23.05. Україна - Бахрейн. Товариський матч
03.06. Україна - Північна Ірландія. Товариський матч
07.06. Україна - Кіпр. Товариський матч
13.06. Нідерланди - Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)
17.06. Україна - Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)
21.06. Україна - Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)
01.09. Казахстан - Україна. ЧС-2022 (17.00)
04.09. Україна - Франція. ЧС-2022 (21.45)
08.09. Чехія - Україна. Товариський матч
09.10. Фінляндія - Україна. ЧС-2022 (19.00)
12.10. Україна - Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)
11.11. Україна - Болгарія. Товариський матч
16.11. Боснія і Герцеговина - Україна. ЧС-2022 (21.45).
Фото: uaf.ua.