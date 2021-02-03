Офіційно: у вересні футболісти збірної України зіграють проти Чехії

Офіційно: у вересні футболісти збірної України зіграють проти Чехії

Укрінформ
8 вересня нинішнього року року національна збірна України з футболу проведе виїзний товариський поєдинок проти команди Чехії.

Ця гра відбудеться після двох офіційних зустрічей відбору чемпіонату світу-2022. 1 вересня наша команда в гостях зійдеться з Казахстаном, а 4-го - удома прийме Францію, повідомляє у середу пресслужба УАФ. 

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Попередній календар матчів національної збірної України на 2021 рік:

24.03. Франція - Україна. Відбір ЧС-2022 (початок о 21.45, Сен-Дені)

28.03. Україна - Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Львів)

31.03. Україна - Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Львів)

23.05. Україна - Бахрейн. Товариський матч

03.06. Україна - Північна Ірландія. Товариський матч

07.06. Україна - Кіпр. Товариський матч

13.06. Нідерланди - Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)

17.06. Україна - Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)

21.06. Україна - Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)

01.09. Казахстан - Україна. ЧС-2022 (17.00)

04.09. Україна - Франція. ЧС-2022 (21.45)

08.09. Чехія - Україна. Товариський матч

09.10. Фінляндія - Україна. ЧС-2022 (19.00)

12.10. Україна - Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)

11.11. Україна - Болгарія. Товариський матч

16.11. Боснія і Герцеговина - Україна. ЧС-2022 (21.45).

Фото: uaf.ua.

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