Коваленко став дев'ятим футболістом з України в італійській Серії А

Півзахисник національної футбольної збірної України та бергамської "Аталанти" Віктор Коваленко став дев’ятим представником нашої країни, який здійснив перехід до команди італійської Серії А.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає Укрінформ.

Першопрохідцем був Олександр Заваров, який перебрався до "Ювентуса" 1988 року. Загалом за туринців український півзахисник провів 76 матчів, в яких забив 13 м’ячів та зробив чотири результативні паси. З "Юве" Заваров виграв Кубок УЄФА (сезон-1989/1990) та Кубок Італії (1989/1990).

1990 року до "Сампдорії" перейшов ще один знаменитий хавбек київського "Динамо" - Олексій Михайличенко. У Генуї півзахисник зіграв 39 поєдинків, забив три м'ячі й виграв чемпіонат Італії-1990/1991.

Наступним нашим співвітчизником у команді Серії А став Сергій Ателькін, що опинився в "Лечче" 1997-го. Загалом він відіграв за "жовто-червоних" 20 матчів, в яких відзначився трьома забитими м’ячами.

Найуспішнішим українцем у Серії А став нинішній головний тренер нашої національної команди Андрій Шевченко. Перейшовши до "Мілана" 1999 року, він із перервою на відрядження до "Челсі" провів за "россонері" 322 поєдинки, забив 175 м’ячів та зробив 45 результативних передач. з "Міланом" Андрій ставав чемпіоном Італії (2003/2004), вигравав Кубок Італії (2002/2003), Суперкубок Італії (2004), Лігу чемпіонів (2002/2003) та Суперкубок УЄФА (2003). Виступаючи у складі італійської команди, 2004 року Шевченко став володарем "Золотого м’яча".

Олександр Яковенко, перейшовши до "Фіорентини" 2013 року, встиг провести за "фіалок" шість зустрічей і відзначитися однією результативною передачею.

2015 року лише на п'ять матчів у складі "Торіно" до Італії зазирнув захисник Василь Прийма.

Улітку 2019-го до Серії А прибули одразу двоє українців. Євген Шахов провів за "Лечче" 24 поєдинки, забив один м’яч та зробив три результативні передачі. Статистика Руслана Маліновського, одноклубником якого по "Аталанті" став Віктор Коваленко, виглядає так: 66 матчів, 11 голів та 10 гольових пасів.

Фото: uaf.ua.