Віктор Коваленко: Мій перехід в «Аталанту» - крок уперед

Ексхавбек донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко прокоментував свій перехід в італійську футбольну команду "Аталанта" з Бергамо.

Як вважає гравець збірної України, цей трансфер - крок вперед у кар'єрі, повідомляє пресслужба українського клубу.

"Шахтар" - клуб, який мене виховав і дав мені, можна сказати, все. Це були чудові роки. Я трохи засмучений, що йду з цього великого клубу. Але й розумію, що гратиму в італійському чемпіонаті, в хорошій команді. Топ-команді. Для мене це крок уперед. Звичайно, я сумуватиму за "Шахтарем", який є моїм другим домом... Сподіваюся, що ми все-таки зіграємо на "Донбас Арені". Можливо, я зіграю проти "Шахтаря", а можливо, ще й повернуся до рідного клубу. Спасибі всім, хто підтримував мене, хто критикував. Ви допомогли стати сильнішим", - сказав Коваленко.

Раніше стало відомо, що "Шахтар" отримав за хавбека 700 тисяч євро, а контракт розрахований на 4,5 роки.

Додамо, що у складі "Шахтаря" Коваленко по чотири рази вигравав чемпіонат та Кубок України, двічі - Суперкубок країни.

Фото: shakhtar.com.