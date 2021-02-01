Коваленко став футболістом італійської «Аталанти»

Футбольний хавбек донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко 1 лютого підписав контракт з італійським клубом "Аталанта" (Бергамо).

Про деталі угоди на сторінці "Аталанти" в Instagram не повідомляється, передає Укрінформ.

Раніше стало відомо, що "Шахтар" отримав за хавбека 700 тисяч євро, а контракт розрахований на 4,5 роки.

Коваленко може отримати в "Аталанті" 20-й номер, під яким він виступав за "Шахтар".

У Бергамо 24-річний хавбек національної збірної України перебуває з 31 січня.

Додамо, що у складі "Шахтаря" Коваленко по чотири рази вигравав чемпіонат та Кубок України, двічі - Суперкубок країни.

Фото: twitter.com/Atalanta_BC