Коваленко сьогодні підпише контракт з «Аталантою»

Коваленко сьогодні підпише контракт з «Аталантою»

Укрінформ
Він може отримати 20-й номер.

Півзахисник «Шахтаря» Віктор Коваленко сьогодні, 1 лютого, пройде медобстеження і підпише контракт з «Аталантою», повідомляє Tuttoatalanta, передає Укрінформ.

За інформацією джерела, після цього гравець відвідає клубну базу для знайомства з партнерами по команді.

Також повідомляється, що Коваленко може отримати 20-й номер, під яким він виступав за «Шахтар». Цей номер в «Аталанті» вільний.

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Нагадаємо, 31 січня Коваленко прибув в Бергамо.

Фото: shakhtar.com.

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