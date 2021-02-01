Коваленко сьогодні підпише контракт з «Аталантою»
Укрінформ
Він може отримати 20-й номер.
Півзахисник «Шахтаря» Віктор Коваленко сьогодні, 1 лютого, пройде медобстеження і підпише контракт з «Аталантою», повідомляє Tuttoatalanta, передає Укрінформ.
За інформацією джерела, після цього гравець відвідає клубну базу для знайомства з партнерами по команді.
Також повідомляється, що Коваленко може отримати 20-й номер, під яким він виступав за «Шахтар». Цей номер в «Аталанті» вільний.
Нагадаємо, 31 січня Коваленко прибув в Бергамо.
Фото: shakhtar.com.