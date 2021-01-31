«Аталанта» Малиновського програла «Лаціо» в матчі Серії А

У 20-му турі італійської Серії А футболісти римського «Лаціо» здобули виїзну перемогу над «Аталантою».

Зустріч, яка проходила на стадіоні «Атлеті Адзуррі» в Бергамо, завершилася перемогою гостей з рахунком 3:1, передає Укрінформ.

У складі «Лаціо» м'ячі забили Адам Марушич (3-тя хвилина), Хоакін Корреа (51) і Ведат Мурікі (82). Єдиний гол господарів в активі Марко Пашаліч (79).

Український півзахисник господарів Руслан Малиновський вийшов на поле після перерви замість Маттео Руджері.

«Лаціо» завдяки цій перемозі змістив «Аталанту» з п'ятого рядка турнірної таблиці.

Фото: Getty Images.