«Мілан» обіграв «Болонью» в матчі італійської Серії А

У 20-му турі футбольної Серії А "Мілан" здобув виїзну перемогу над «Болоньєю».

Зустріч, яка проходила на стадіоні «Ренато Далль'Ара» в Болоньї, завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей, передає Укрінформ.

У складі «Мілана» результативними ударами відзначилися Анте Ребич (26-я ​​хвилина) і Франк Кессьє, який реалізував пенальті на 55-й хвилині. Єдиний м'яч господарів на рахунку Андреа Полі (81).

На 26-й хвилині форвард «Мілана» Златан Ібрагімович не забив з 11-метрової позначки.

«Мілан», набравши 46 очок, очолює турнірну таблицю італійської Серії А. «Болонья» з 20 очками посідає 13-е місце.

Фото: acmilan.com/it.