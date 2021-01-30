Хачеріді розірвав контракт з «Динамо» (Брест)

Раніше клуб з Бреста залишив Артем Мілевський.

Клуб білоруського чемпіонату «Динамо» (Брест) і український захисник Євген Хачеріді припинили співпрацю. Це підтвердив порталу meta-ratings.com.ua сам футболіст, передає Укрінформ.

Контракт, який був розрахований до кінця 2021-го, розірваний. 33-річний українець отримав пропозиції від команд з Білорусі, але він не має наміру продовжувати кар'єру в цьому чемпіонаті.

Як повідомляв Укрінформ, в минулому сезоні Хачеріді зіграв 21 матч за «Динамо» (Брест) і виграв Суперкубок Білорусі.

Фото: сайт ФК "Динамо" (Брест)