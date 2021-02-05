ФК «Олімпік» зіграв унічию з болгарською «Монтаною»

Футболісти донецького "Олімпіка" провели на зборі в Туреччині свій заключний контрольний поєдинок.

Підопічні Ігоря Климовського зіграли у п'ятницю в результативну нічию з командою "Монтана" з Болгарії - 2:2, передає Укрінформ.

В українській команді відзначилися Тадеус Нкенг (32-я хвилина) та Тарас Завійський (85).

Сьогодні ж "Олімпік" транзитом через Анкару відправиться до Києва, де готуватиметься до першого офіційного матчу 2021 року зі столичним "Динамо" в чемпіонаті України.

Фото: olimpik.com.ua.