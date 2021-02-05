«Минай» розгромив «Верес» у грі турецького збору

Футболісти української Прем'єр-ліги "Минай" из Закарпаття обіграли у пʼятницю одного з лідерва Першої ліги рівненський "Верес" у контрольному матчі на зборі в Туреччині.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0, передає Укрінформ.

Хет-триком у ворота чвертьфіналістів Кубка України відзначився Анатолій Нурієв, який забивав на 19-й 34-й (з пенальті) та 75-й хвилинах. Ще один м'яч провів Андрій 8 Ткачук (88).

Додамо, що перед зимовою перервою "Минай" посідав 11-те місце у чемпіонаті УПЛ.

Фото: fcminaj.com.