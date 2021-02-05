«Динамо» і «Шахтар» оновили заявки на плей-офф Ліги Європи УЄФА

Українські учасники Ліги Європи УЄФА - київське "Динамо" та донецький "Шахтар" - оновили свої заявки на матчі стадії плей-офф.

Кияни дозаявили двох футболістів - Артема Бєсєдіна та Сідклея, а відкликали зі складу Георгія Цітаішвілі та Клейтона, повідомляє пресслужба УАФ.

"Шахтар" не дозаявив жодного гравця, викресливши зі складу Олександра Драмбаєва, Віктора Коваленка та Владислава Вакулу.

Додамо, що в заявці бельгійського "Брюгге" є єдиний легіонер збірної України, що залишився у турнірі, - захисник Едуард Соболь.

1/16 фіналу Ліги Європи:

"Динамо" ( Київ, Україна) - "Брюгге" (Бельгія)

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Шахтар" (Україна)

"Вольфсбергер" (Австрія) - "Тоттенгем" (Англія)

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Бенфіка" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Мілан" (Італія)

"Антверпен" (Бельгія) - "Рейнджерз" (Шотландія)

"Славія" (Чехія) - "Лестер Сіті" (Англія)

"Зальцбург" (Австрія) - "Вільярреал" (Іспанія)

"Брага" (Португалія) - "Рома" (Італія)

"Краснодар" (Росія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Баєр" (Німеччина)

"Мольде" (Норвегія) - "Гоффенгайм" (Німеччина)

"Гранада" (Іспанія) - "Наполі" (Італія)

"Лілль" (Франція) - "Аякс" (Нідерланди)

"Олімпіакос" (Греція) - ПСВ (Нідерланди).

Перші поєдинки відбудуться 18 лютого, а матчі-відповіді - 25 лютого (лише зустріч "Тоттенхем" - "Вольфсбергер" пройде 24 лютого).

Фото: uefa.com.