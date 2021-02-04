«Баварія» зіграє з «Аль-Ахлі» в 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу з футболу

В Катарі визначилася друга пара півфіналістів клубного чемпіонату світу з футболу.

Єгипетський «Аль-Ахлі» у чвертьфіналі з рахунком 1:0 здобув перемогу над катарським «Аль-Духаіль» і 8 лютого розіграє путівку у фінал турніру з переможцем Ліги чемпіонів УЄФА німецькою «Баварією», передає Укрінформ.

Як повідомлялося, іншу півфінальну пару склали володар Кубка Лібертадорес бразильський «Палмейрас» та мексиканський «Тігрес», які зійдуться 7 лютого.

Матч за 3-тє місце і фінал клубного чемпіонату світу пройдуть 11 лютого.

Поєдинки відбудуться на стадіонах чемпіонату світу-2022.

Фото: Getty Images.