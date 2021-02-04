Збірна Австрії з футболу перед Євро проведе два контрольні матчі
Збірна Австрії напередодні Євро запланувала два товариські матчі, повідомляє пресслужба УАФ.
2 червня на австрійців чекає виїзний поєдинок зі збірною Англії, який розпочнеться о 22.00 за київським часом. А 6 червня Австрія прийматиме Словаччину. Початок зустрічі - о 21.45 за Києвом. Місця проведення обох поєдинків стануть відомі пізніше.
Збірна Австрії розпочне підготовку до Євро 26 травня. Цього дня наставник команди Франко Фода збере своїх підопічних у комплексі Avita містечка Бад-Тацманндорф у землі Бургенланд.
Базовий табір австрійців під час проведення чемпіонату Європи з 8 червня буде розташований у тірольському Зеефельді. До послуг гравців - два тренувальні поля та стадіон "Тіволі" в Інсбруку.
Додамо, що збірна Австрії є суперником футболістів національної команди України по квартету С у фінальній частині Євро-2020 разом з Нідерландами та Північною Македонією.
Фото: oefb.at.