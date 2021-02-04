Став відомий календар ігор української «молодіжки» у відборі Євро-2023

Відбулося жеребкування календаря у відбірковій групі H молодіжного футбольного Євро-2023.

Разом з Україною у секстеті виступатимуть команди Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських островів та Вірменії, повідомляє пресслужба УАФ.

Аби мати шанс потрапити до фінальної частини чемпіонату Європи 2023 року серед команд U21, збірній України необхідно посісти у групі місце не нижче за друге.

Календар відбіркового турніру у групі H:

1 тур.

02.09.2021

Франція - Північна Македонія

Вірменія - Фарерські острови

03.09.2021

Сербія - Україна

2 тур

06.09.2021

Фарерські острови - Франція

07.09.2021

Україна - Вірменія

Північна Македонія - Сербія

3 тур

07.10.2021

Вірменія - Сербія

Фарерські островиви - Північна Македонія

08.10.2021

Франція - Україна

4 тур

12.10.2021

Україна - Фарерські острови

Вірменія - Північна Македонія

Сербія — Франція

5 тур

11.11.2021

Франція - Вірменія

Північна Македонія - Україна

12.11.2021

Сербія - Фарерські острови

6 тур

16.11.2021

Північна Македонія - Франція

Україна - Сербія

Фарерські острови - Вірменія (08.06.2021)

7 тур

24.03.2022

Вірменія - Україна

Сербія - Північна Македонія

Франція - Фарерські острови

8 тур

29.03.2022

Україна - Франція

Сербія - Вірменія

Північна Македонія - Фарерські острови

9 тур

02.06.2022

Фарерські острови - Україна

Північна Македонія - Вірменія

03.06.2022

Франція - Сербія

10 тур

07.06.2022

Вірменія - Франція

Україна - Північна Македонія

Фарерські острови - Сербія.

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У фінальній частині Євро-2023 (U21) виступатимуть 16 команд - Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, краща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф, де гратимуть вісім володарів других місць).

Матчі плей-офф заплановані на вересень 2022 року, а фінальний турнір - на червень-липень 2023-го.

Фото: uefa.com.