«Шахтар» програв братиславському «Словану» в контрольному матчі

Футболісти донецького "Шахтаря" поступилися чемпіону Словаччини - братиславському "Словану" (0:1) в контрольному матчі турецького збору.

М'яч на полі арени Regnum Sports Center у Белеку на 87-й хвилині забив Ерік Даніель, передає Укрінформ.

Стартовий склад українського клубу: Трубін, Болбат, Кривцов, Бондар, Корнієнко, Майкон, Тете, Марлос, Алан Патрік, Соломон, Дентіньйо.

5 лютого підопічним Луїша Каштру в Туреччині протистоятиме команда "Борац" (Баня-Лука) з Боснії і Герцеговини. Зустріч розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв Украінформ, сьогодні вранці "Шахтар" зіграв на зборі внічию (2:2) з "Маріуполем".

Додамо, що "Шахтар" посідає друге місце у нинішній національній першості. Перший офіційний матч 2021 року команда проведе 13 лютого проти ковалівського "Колоса".

Фото: twitter.com/fcshakhtar_ua.