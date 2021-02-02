«Інгулець», «Зоря" та "Минай» зіграли спаринги на зборах у Туреччині

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги "Інгулець" (Петрове) з рахунком 2:1 переміг болгарську команду "Арда" (Кирджалі) у контрольному матчі турецького збору.

Про це 2 лютого передає Укрінформ.

Перед зимовою перервою "Інгулець" посідав 10-те місце в чемпіонаті УПЛ. У 14-у турі команда Сергія Лавриненка зіграє 14 лютого в гостях проти "Дніпра-1".

А ось два інші клуби УПЛ у вівторок поступилися у Туреччині з однаковим рахунком 0:1. Луганська "Зоря" - латвійському клубу "Валмієра", а закарпатський "Минай" - команді "Дріта" (Гнілане) з Косово.

"Зоря" та "Минай" йдуть у чемпіонаті України відповідно на 4-у та 11-у місцях.

Фото: upl.ua.