«Шахтар» у Туреччині зіграє з «Маріуполем», «Слованом» та «Борацом»

Донецький футбольний клуб "Шахтар" остаточно визначився із суперниками на тренувальному зборі в Туреччині.

Команда проведе ще три спаринги, повідомляє офіційний сайт донеччан.

3 лютого "гірники" проведуть два товариські матчі. О 10.00 команда Луїша Каштру зіграє з "Маріуполем", а о 16.00 - з лідером чемпіонату Словаччини братиславським "Слованом ".

5 лютого чемпіонам України протистоятиме команди "Борац" (Баня-Лука) з Боснії та Герцеговини. Зустріч розпочнеться о 10.00.

Додамо, що "Шахтар" посідає друге місце у нинішній національній першості. Перший офіційний матч 2021 року команда проведе 13 лютого проти ковалівського "Колоса".

Фото: shakhtar.com.