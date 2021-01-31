«Шахтар» не зміг забити «Црвені Звезді» на зборах в Туреччині
Укрінформ
Футболісти донецького «Шахтаря» провели контрольний матч на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині.
Зустріч «Шахтаря» із сербською «Црвеною Звездою», завершилася внічию - 0:0, передає Укрінформ.
Наступний контрольний матч в Туреччині «Шахтар» проведе 3 лютого проти словацького «Слована» з Братіслави.
Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Шахтар» зіграє з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Фото: ФК «Шахтар».