Київське «Динамо» дозаявило Беседіна на матчі УПЛ

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) вніс до заявки на другу частину сезону української Прем'єр-ліги 24-річного форварда Артема Беседіна.

Про це свідчить офіційний сайт УПЛ, передає Укрінформ.

Останній матч у чемпіонаті України нападник провів у грудні 2019 року, після чого відбув річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

У січні 2021 року Беседін вже грав у складі багаторазових чемпіонів України у товариських матчах.

Перший нинішнього року офіційний поєдинок "Динамо" проведе 13 лютого, коли у 14-у турі чемпіонату України прийматиме донецький "Олімпік".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.