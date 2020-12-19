19 грудня закінчилася дискваліфікація футболіста "Динамо" Беседіна
Укрінформ
Нападник київського "Динамо" Артем Беседін відбув дискваліфікацію і вже 20 грудня може брати участь у будь-яких футбольних подіях, в тому числі й в офіційних матчах на всіх рівнях.
Згідно із регламентом, гравець вже два місяці тренувався зі своїм клубом, повідомляє Dynamo.kiev.ua.
Як повідомлялося, після торішнього поєдинку групового раунду Ліги Європи проти шведського "Мальме" Беседіна дискваліфіковали до 19 грудня нинішнього року. У крові знайшли заборонений препарат. Виявилося, що він містився у таблетці, яку помилково дав футболісту клубний лікар Леонід Миронов.
Фото: dynamo.kiev.ua.