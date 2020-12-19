19 грудня закінчилася дискваліфікація футболіста "Динамо" Беседіна

Нападник київського "Динамо" Артем Беседін відбув дискваліфікацію і вже 20 грудня може брати участь у будь-яких футбольних подіях, в тому числі й в офіційних матчах на всіх рівнях.

Згідно із регламентом, гравець вже два місяці тренувався зі своїм клубом, повідомляє Dynamo.kiev.ua. Читайте також: Вернидуб - головний тренер молдовського футбольного клубу «Шериф» Як повідомлялося, після торішнього поєдинку групового раунду Ліги Європи проти шведського "Мальме" Беседіна дискваліфіковали до 19 грудня нинішнього року. У крові знайшли заборонений препарат. Виявилося, що він містився у таблетці, яку помилково дав футболісту клубний лікар Леонід Миронов. Фото: dynamo.kiev.ua.