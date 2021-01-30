Прима виграв «золото» у гонці переслідування чемпіонату Європи з біатлону

Українець Артем Прима став переможцем гонки переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону, який триває у польському місті Душники-Здруй.

Прима подолав 12,5 км з трьома штрафними колами на чотирьох вогневих рубежах, випередивши на фінішній прямій чеха Міхала Крчмаржа на 6,6 секунди, передає Укрінформ. «Бронза»у персьюті дісталася норвежцю Хаварду Богетвейту. Богдан Цимбал (2 промахи) фінішував 17-м, Артем Тищенко (0) - 21-м. Читайте також: Меркушина виграла «срібло» в індивідуальній гонці чемпіонату Європи з біатлону Загалом на старт вийшли 57 біатлоністів. Читайте також: Полячка Жук виграла персьют на домашньому чемпіонаті Європи з біатлону Європейська першість у Душниках-Здруй завершиться 31 січня класичною змішаною (2х6 км + 2х7,5 км) та одиночною змішаною (6 км + 7,5 км) естафетами. Фото: IBU CUP