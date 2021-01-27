Меркушина виграла «срібло» в індивідуальній гонці чемпіонату Європи з біатлону

Представниця збірної України Анастасія Меркушина з чистою стрільбою на чотирьох вогневих рубежах стала срібною призеркою 15-кілометрової індивідуальної гонки на чемпіонаті Європи, який розпочався в польському Душники-Здруй.

Меркушина поступилася переможниці Моніці Хойніш-Старензі з Польщі 2,9 секунди, "бронза" дісталася росіянці Ларисі Кукліній, повідомляє Укрінформ.

До квіткової церемонії нагородження також потрапила українка Ірина Петренко, яка подолала дистанцію без штрафних хвилин і посіла у підсумку 5-е місце.

Катерина Бех (2 промахи) фінішувала 9-ю, Віта Семеренко (3) - 11-ю, Надія Бєлкіна (2) - 23-ю, Анна Кривонос (3) - 45-ю.

Загалом на старт вийшла 121 біатлоністка.

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Сьогодні о 15.15 в Душники-Здруй пройде чоловіча індивідуальна гонка на 20 км за участю українців Артема Прими (3-й стартовий номер), Богдана Цимбала (31), Артем Тищенка (50), Руслана Ткаленка (55), Тараса Лесюка (96) та Руслана Бригадира (135).

Фото: Getty Images.