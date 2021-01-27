Меркушина ризикує пропустити чемпіонат світу

Меркушина фінішувала 34-ю в індивідуальній гонці на кубку IBU.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів для XSPORT, за якої умови Анастасія Меркушина пропустить чемпіонат світу, передає Укрінформ.

«Сподіваємося, що Настя зі своїм досвідом зможе проявити себе на чемпіонаті Європи. Хотіли б розраховувати на неї і в одиночній естафеті на чемпіонаті світу, але для цього їй потрібно стабілізувати стрільбу», - сказав Володимир Бринзак.

«Якщо вона залишилася на тому ж рівні, що і по ходу сезону, то доведеться їй пропустити чемпіонат світу. Якщо ж поліпшила свої показники, то будемо розглядати можливість її виступу в Поклюці. Хтось буде пропускати гонки, хтось готується до естафети, тому у дівчат запасні будуть не зайвими», - додав президент Федерації біатлону України.

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Нагадаємо, Чемпіонат Європи в Польщі відкривають індивідуальні гонки.

Фото: Український біатлон.