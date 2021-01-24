Українки стали восьмими в естафеті етапу Кубка світу з біатлону в Антгольці

Жіноча збірна України з біатлону показала 8-й результат у класичній естафеті 4х6 км на сьомому етапі Кубка світу, що завершується в Антгольці (Італія).

Олімпійські чемпіонки українки Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна, використавши 10 додаткових патронів, подолали дистанцію без штрафних кіл на вогневих рубежах, і посіли у підсумку восьме місце, передає Укрінформ. Перемогу здобули росіянки (0 штрафних кіл + 9 додаткових патронів). Другою з відставанням 11 секунд фінішувала збірна Німеччини (0+6), третьою - команда Франції (1+9). Загалом у жіночій естафеті стартували 20 команд. Читайте також: Українські біатлоністи стали восьмими в естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці Програму італійського етапу Кубка світу сьогодні завершить чоловіча гонка з масовим стартом на 15 км. Україну представлятиме Антон Дудченко. На фото: Юлія Джима.