Українські біатлоністи стали восьмими в естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці

Чоловіча збірна України з біатлону у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Артема Тищенка та Антона Дудченка посіла 8-ме місце в естафеті 4х7,5 км на сьомому етапі Кубка світу Антгольці (Італія).

Українці використали 8 додаткових патронів на чотирьох вогневих рубежах, відставши від переможців з команди Франції (9 додаткових патронів) на 2 хвилини 36,9 секунди, передає Укрінформ. "Срібло" дісталося біатлоністам Норвегії (1 штрафне коло + 9 додаткових патронів), "бронза" - команді Росії (1+7). Читайте також: Джима увійшла у топ-10 мас-старту італійського етапу Кубка світу з біатлону Загалом в естафеті взяли участь 24 команди. Італійський етап Кубка світу завершиться 24 січня жіночою естафетою 4х6 км та чоловічим мас-стартом на 15 км. Фото: biathlon.com.ua.