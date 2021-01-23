Джима увійшла у топ-10 мас-старту італійського етапу Кубка світу з біатлону
Укрінформ
Українка Юлія Джима посіла 10-е місце у гонці з масовим стартом на 12,5 км на сьомому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в Антгольці (Італія).
Джима з одним колом штрафу поступилася переможниці француженці Жюльї Сімон (3 промахи) 56,6 секунди, повідомляє Укрінформ.
«Срібло» здобула Ганна Еберг зі Швеції (1 промах; відставання від лідера - 0,2 секунди), «бронза» дісталася австрійці Лізі-Терезі Хаузер (1; +3,5).
Загалом на старт вийшли 30 біатлоністкок.
Сьогодні в Антгольці о 16.05 також пройде чоловіча естафетна гонка за участю українського квартету у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Артема Тищенка та Антона Дудченка.
Фото: biathlon.com.ua.