Джима увійшла у топ-10 мас-старту італійського етапу Кубка світу з біатлону

Українка Юлія Джима посіла 10-е місце у гонці з масовим стартом на 12,5 км на сьомому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в Антгольці (Італія).

Джима з одним колом штрафу поступилася переможниці француженці Жюльї Сімон (3 промахи) 56,6 секунди, повідомляє Укрінформ. «Срібло» здобула Ганна Еберг зі Швеції (1 промах; відставання від лідера - 0,2 секунди), «бронза» дісталася австрійці Лізі-Терезі Хаузер (1; +3,5). Читайте також: Юлія Джима виграла «срібло» в індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону Загалом на старт вийшли 30 біатлоністкок. Читайте також: Дудченко став 5-м в індивідуальній гонці італійського етапу Кубка світу з біатлону Сьогодні в Антгольці о 16.05 також пройде чоловіча естафетна гонка за участю українського квартету у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Артема Тищенка та Антона Дудченка. Фото: biathlon.com.ua.