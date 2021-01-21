Юлія Джима виграла «срібло» в індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону

Представниця збірної України Юлія Джима з чистою стрільбою на чотирьох вогневих рубежах стала срібним призером 15-кілометрової індивідуальної гонки на сьомому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в Антгольці (Італія).

Джима поступилася переможниці Лізі-Терезі Хаузер з Австрії 43,7 секунди, "бронза" дісталася француженці Анаїс Шевальє-Буше, повідомляє Укрінформ. Олена Підгрушна (1 промах) фінішувала 16-ю, Валя Семеренко (2) - 28-ю, Дар'я Блашко (3) - 57-ю. Загалом на старт вийшли 96 біатлоністкок. Читайте також: Підручний не збирається їхати на чемпіонат Європи з біатлону В п'ятницю в Антгольці пройде чоловіча індивідуальна гонка на 20 км.