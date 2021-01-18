Підручний не збирається їхати на чемпіонат Європи з біатлону

Український біатлоніст Дмитро Підручний поділився думками напередодні чергового етапу Кубка світу в італійському Антгольці 21-24 січня.

Як повідомляє Xsport.ua, Підручний після стартів в Італії не планує виступати на чемпіонаті Європи, який пройде 27-31 січня в Душники-Здруй (Польща), передає Укрінформ.

«Антхольц - не моє улюблене місце, але треба потерпіти, відпрацювати і далі готуватися. Ставлюся до нього як до будь-якого іншого етапу. Можливо доведеться стартувати три дні поспіль, якщо відібратися в масстарт, тому чекають дуже важкі старти. Індивідуальна гонка і масстарт - найдовші дистанції в біатлоні. Розумію, що буде нелегко. Після Антгольуі буду готуватися до чемпіонату світу. Я на чемпіонат Європи не збираюся їхати, щоб там не було буду готуватися до чемпіонату світу. Європа не входить в мої плани підготовки до чемпіонату світу», - заявив Підручний.

Нагадаємо, чемпіонат світу з біатлону відбудеться в Поклюці (Словенія) 10-21 лютого.

Фото: biathlon.com.ua.