Підручний - 20-й в мас-старті в Оберхофі
Укрінформ
Тар'єй Бьо переміг в гонці.
Сьогодні, 17 січня, на шостому етапі Кубка світу в Оберхофі пройшов мас-старт. повідомляє Укрінформ.
Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний посів 20-е місце, переміг норвежець Тар'єю Бьо.
результати:
1. Тар'єй Бьо (Норвегія) - 37.41,9 (1)
2. Фелікс Лейтнера (Австрія) - 3,6 (0)
3. Беньямін Вегер (Швейцарія) - 7,8 (0) ...
20. Дмитро Підручний (Україна) - 1.07.9 (2)
Нагадаємо, жіноча збірна України з біатлону посіла 8-е місце в естафеті на Кубку світу в Оберхофі.
Фото: biathlon.com.ua.