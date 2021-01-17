Підручний - 20-й в мас-старті в Оберхофі

Тар'єй Бьо переміг в гонці.

Сьогодні, 17 січня, на шостому етапі Кубка світу в Оберхофі пройшов мас-старт. повідомляє Укрінформ.

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний посів 20-е місце, переміг норвежець Тар'єю Бьо.

результати:

1. Тар'єй Бьо (Норвегія) - 37.41,9 (1)

2. Фелікс Лейтнера (Австрія) - 3,6 (0)

3. Беньямін Вегер (Швейцарія) - 7,8 (0) ...

20. Дмитро Підручний (Україна) - 1.07.9 (2)

Нагадаємо, жіноча збірна України з біатлону посіла 8-е місце в естафеті на Кубку світу в Оберхофі.

Фото: biathlon.com.ua.