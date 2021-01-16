Німеччина перемогла в естафеті в Оберхофі, Україна - 8-а

Олена Підгрушна відіграла дві позиції на своєму, заключному для нашої команди етапі естафети.

Сьогодні, 16 січня, пройшла жіноча естафетна гонка на шостому етапі Кубка світу в Оберхофі, повідомляє Укрінформ.

Перемогу в гонці здобула команда Німеччини.

Першою від збірної України стартувала Дарина Блашко, яка закінчила свій етап на 11-й позиції, відставши від лідера на 50,5 секунди. Українка використала 1 додатковий патрон за 2 стрільби.

На другому етапі виступала Юлія Джима, на стрільбі лежачи вона не змогла закрити всі мішені і відправилася на 2 штрафних кола. Стрільбу стоячи українка відпрацювала чисто і передала естафету на 15-й позиції. Відставання від першого місця - 2.06,7 хвилини.

На третьому етапі бігла Валентина Семеренко. Вона використала 1 додатковий патрон за 2 стрільби і передала естафету на 10-й позиції.

На останньому етапі бігла Олена Підгрушна, вона використала 1 додатковий патрон і фінішувала на 8-й позиції.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону посіла 6-у сходинку в естафеті Кубку світу в Оберхофі.