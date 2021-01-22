Дудченко став 5-м в індивідуальній гонці італійського етапу Кубка світу з біатлону

Українець Антон Дудченко увійшов у топ-5 в індивідуальній гонці на сьомому етапі Кубка світу з біатлону, який триває в Антгольці (Італія).

Дудченко подолав 20-кілометрову дистанцію без жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах, посівши у підсумку 5-ту позицію з відставанням від місця на п'єдесталі лише 0,3 секунди, передає Укрінформ. Артем Прима (3 промахи) став 23-м, Артем Тищенко (1) - 34-м, Руслан Ткаленко (4) - 69-м, Дмитро Підручний (6) - 74-м. Індивідуальну гонку з чистою стрільбою виграв росіянин Олександр Логінов. «Срібло» дісталося норвежцю Стурлі Легрейду (2 промахи; 58,5 секунди відставання), «бронза» - французу Кантену Фійону-Майє (2; 1.10,6). Загалом на старт вийшли 97 біатлоністів. Читайте також: Юлія Джима виграла «срібло» в індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону У програмі сьомого етапу Кубка світу також масстарти і класичні естафети, які пройдуть 23 і 24 січня.