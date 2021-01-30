Полячка Жук виграла персьют на домашньому чемпіонаті Європи з біатлону

Каміла Жук з Польщі стала переможницею гонки переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону, який триває у польському місті Душники-Здруй.

Жук подолала 10-кілометрову дистанцію з чистою стрільбою на чотирьох вогневих рубежах, випередивши на фініші срібну і бронзову призерок Каролін Ердаль та Аасне Скреде з Норвегії, передає Укрінформ.

Серед двох українок кращий результат (9-й) показала Катерина Бех (0 промахів). Віта Семеренко (3) завершила гонку 12-ю. Ірина Петренко та Анастасія Меркушина не стартували.

Загалом у гонці взяли участь 53 біатлоністки.

Сьогодні також пройде чоловічий персьют на 12,5 км за участю українців Артема Прими (6-й стартовий номер), Богдана Цимбала (29) та Артема Тищенка (39).

Європейська першість у Душниках-Здруй завершиться 31 січня класичною змішаною (2х6 км + 2х7,5 км) та одиночною змішаною (6 км + 7,5 км) естафетами.

На фото: Каміла Жук (Getty Images).