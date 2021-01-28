Колишній президент IBU приховував допінг-проби росіян

Андерс Бессеберг отримував хабарі від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання.

Комісія Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) визнала колишнього главу організації Андерса Бессеберга винним у приховуванні підозрілих допінг-проб російських спортсменів, передає Укрінформ.

Зокрема повідомляється, що Бессеберг отримував хабарі від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання. Сам Бессеберг завжди заперечував, що він отримував гроші за маніпуляції і приховування російських тестів на допінг.

Згодом Бессеберг зізнався поліції, що користувався послугами повій в Росії і приймав коштовні подарунки від російських чиновників. За це колишній президент IBU лобіював російські інтереси в біатлоні.

Остаточне рішення про санкції щодо Бессеберга прийматиме незалежний орган по контролю за дотриманням правил в галузі управління, прозорості та боротьби з допінгом в біатлоні Biathlon Integrity Unit.

Фото: сайт IBU