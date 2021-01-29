Ісмаїлі та ще 30 футболістів полетять з «Шахтарем» на другий збір
Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру взяв 31 футболіста на тренувальний збір в Туреччині, передає Укрінформ.
У порівнянні зі складом першого збору в команді Каштру лише одна зміна: «гірники» взяли до Туреччини захисника Ісмаїлі, який відновився після пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.
Воротарі: Шевченко, Пятов, Гриценко, Трубін
Захисники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корнієнко, Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао, Бондар
Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Маркос, Дентіньйо, Марлос, Тете, Малишев, Соломон, Коваленко, Патрік, Майкон, Сіпріано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо
Нападники: Мораес, В'юнник.
Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» пішов на зимову паузу на другому місці в чемпіонаті України. У лютому «гірники» зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Маккабі» (Тель-Авів).