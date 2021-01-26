«Шахтар» розгромив македонський «Сілекс» на турецькому зборі

Футболісти донецького «Шахтаря» провели третій контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

«Шахтар» в Анталії зустрічався із «Сілексом» з Північної Македонії і здобув вольову перемогу з рахунком 4:1, передає Укрінформ.

На гол Деяна Тантуровского, який відзначився на 42-й хвилині, «гірники» відповіли результативними ударами Алана Патріка (55), Віктора Корнієнка (65), Тараса Степаненка (69) і Додо (90+1).

Наступний контрольний матч вже в рамках другого збору в Туреччині «Шахтар» проведе 29 січня проти сербської «Црвени Звєзди».

Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Шахтар» зіграє з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.