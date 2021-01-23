«Шахтар» зіграв внічию з болгарським «Лудогорцем» на турецькому зборі

Футболісти донецького «Шахтаря» провели другий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

«Шахтар» в Белеку не втримав перевагу у два м'ячі над болгарським «Лудогорцем», зігравши внічию - 2:2, передає Укрінформ.

На голи «гірників» Соломона Манора, який відзначився на 4-й хвилині, та Євгена Коноплянки (55) у складі «Лудогорця» результативними ударами відповіли Джордан Ікоко (58) та Коулі (60).

Наступний контрольний матч в Туреччині «Шахтар» проведе 25 січня проти словенського «Марібора».

Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Шахтар» зіграє з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.