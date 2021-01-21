«Шахтар» зіграв внічию з польським «Лехом» на турецькому зборі
Укрінформ
Футболісти донецького «Шахтаря» провели перший контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.
«Гірники» на полі Calista Sports Center зуміли на останніх секундах уникнути поразки від польського «Леха», зігравши внічию з рахунком 1:1, передає Укрінформ.
На гол півзахисника «Леха» Філіпа Мархвіньського (58-а хвилина) відповів результативним ударом з пенальті Віктор Коваленко (90+1).
Наступний контрольний матч в Туреччині «Шахтар»проведе 23 січня проти болгарського "Лудогорця".
Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Шахтар» зіграє з ізраїльським «Маккабі» з (Тель-Авіва) в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.