«Шахтар» зіграв внічию з польським «Лехом» на турецькому зборі

Футболісти донецького «Шахтаря» провели перший контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

«Гірники» на полі Calista Sports Center зуміли на останніх секундах уникнути поразки від польського «Леха», зігравши внічию з рахунком 1:1, передає Укрінформ.

На гол півзахисника «Леха» Філіпа Мархвіньського (58-а хвилина) відповів результативним ударом з пенальті Віктор Коваленко (90+1).

Наступний контрольний матч в Туреччині «Шахтар»проведе 23 січня проти болгарського "Лудогорця".

Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Шахтар» зіграє з ізраїльським «Маккабі» з (Тель-Авіва) в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.