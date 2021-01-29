Біатлон: сьогодні в Душниках-Здруй - спринтерські гонки

Чемпіонат Європи з біатлону в польському місті Душники-Здруй продовжать у п'ятницю, 29 січня, спринтерські гонки.

У жіночому спринті на 7,5 км об 11.30 за київським часом Україну представлятимуть Віта Семеренко (13-й стартовий номер), Анастасія Меркушина (19), Катерина Бех (40), Надія Бєлкіна (64), Ірина Петренко (86) та Анна Кривонос (115), передає Укрінформ.

Чоловіча гонка на 10 км о 15.00 пройде за участю українців Артема Прими (8), Богдана Цимбала (28), Андрія Доценка (32). Руслана Ткаленка (71), Артема Тищенка (111) і Тараса Лесюка (135).

30 січня у Душниках-Здруй пройдуть гонки переслідування, 31 січня - змішана та одиночна змішана естафети.