Світоліна і Цуренко потрапили в заявку турніру в Мельбурні

Турнір пройде на наступному тижні.

Еліна Світоліна і Леся Цуренко потрапили в заявку турніру Gippsland Trophy в Мельбурні, який пройде наступного тижня, повідомляє ВТУ, передає Укрінформ.

Світоліна - третя ракетка цього турніру, в топ-3 також потрапили румунка Симона Халеп і японка Наомі Осака.

У березні Еліна виступить на першому турнірі Великого Шолома в 2021 році - Відкритому чемпіонаті Австралії. Почала сезон перша ракетка України з турніру в Абу-Дабі, де вилетіла в чвертьфіналі.

Що стосується Цуренко, то Леся може пробитися в основу Australian Open в якості «лакі-лузера». У січні українка програла у фіналі кваліфікації росіянці Людмилі Самсоновій.

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Нагадаємо, друга ракетка України Даяна Ястремська подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, щоб відмінити рішення ITF. Незалежний суд ITF відсторонив українку від змагань за позитивний допінг-тест.

Фото: Jimmie48 Photography.