Завацька обіграла досвідчену італійку на старті турніру ITF у Франції

Українка Катаріна Завацька зіграє у другому колі турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) в Андрезьйo-Бутеоне (Франція) з призовим фондом $60 тисяч.

На старті змагань 20-річна Завацька завдала поразки досвідченій 33-річній італійці Джулії Гатто-Монтіконе - 6:4, 6:1, повідомляє Укрінформ. За вихід до 1/4 фіналу турніру Завацка зустрінеться з другою «ракеткою» юніорського рейтингу світу 15-річною Вікторією Хіменес Касінцевою з Андорри, яка є чинною чемпіонкою юніорського Australian Open. Читайте також: Марченко вийшов до другого кола турніру ATP серії Challenge у Франції Турнір в Андрезьйo-Бутеоне завершиться 31 січня.