Завацька обіграла досвідчену італійку на старті турніру ITF у Франції

Завацька обіграла досвідчену італійку на старті турніру ITF у Франції

Укрінформ
Українка Катаріна Завацька зіграє у другому колі турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) в Андрезьйo-Бутеоне (Франція) з призовим фондом $60 тисяч.

На старті змагань 20-річна Завацька завдала поразки досвідченій 33-річній італійці Джулії Гатто-Монтіконе - 6:4, 6:1, повідомляє Укрінформ.

За вихід до 1/4 фіналу турніру Завацка зустрінеться з другою «ракеткою» юніорського рейтингу світу 15-річною Вікторією Хіменес Касінцевою з Андорри, яка є чинною чемпіонкою юніорського Australian Open.

Читайте також: Марченко вийшов до другого кола турніру ATP серії Challenge у Франції

Турнір в Андрезьйo-Бутеоне завершиться 31 січня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-