Кубок світу з біатлону: етап в Антгольці відкриває жіноча індивідуальна гонка

Кубок світу з біатлону: етап в Антгольці відкриває жіноча індивідуальна гонка

Укрінформ
Сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці (Італія) розпочнеться у четвер, 21 січня, жіночою індивідуальною гонкою.

Збірну України на 15-кілометровій дистанції з чотирма вогневими рубежами о 15.15 за київським часом представлятимуть Дар'я Блашко (4-й стартовий номер), Юлія Джима (33), Олена Підгрушна (49), Валя Семеренко (52) та Віта Семеренко (78), передає Укрінформ.

Чоловіча індивідуальна гонка на 20 км відбудеться 22 січня.

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23 і 24 січня в Антгольці також пройдуть масстарти і класичні естафети.

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