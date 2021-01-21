Кубок світу з біатлону: етап в Антгольці відкриває жіноча індивідуальна гонка

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці (Італія) розпочнеться у четвер, 21 січня, жіночою індивідуальною гонкою.

Збірну України на 15-кілометровій дистанції з чотирма вогневими рубежами о 15.15 за київським часом представлятимуть Дар'я Блашко (4-й стартовий номер), Юлія Джима (33), Олена Підгрушна (49), Валя Семеренко (52) та Віта Семеренко (78), передає Укрінформ. Чоловіча індивідуальна гонка на 20 км відбудеться 22 січня. Читайте також: Віта Семеренко, Меркушина, Прима виступатимуть на чемпіонаті Європи 23 і 24 січня в Антгольці також пройдуть масстарти і класичні естафети.