Віта Семеренко, Меркушина, Прима виступатимуть на чемпіонаті Європи

Чемпіонат Європи пропускають лідери збірної – Підручний, Джима і Підгрушна.

Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи 2021 року в місті Душники-Здруй (Польща), повідомляє XSport.

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Чемпіонат Європи відбудеться з 27 по 31 січня. Склад збірної України:

Чоловіки: Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Андрій Доценко, Руслан Бригадир.

Жінки: Віта Семеренко, Катерина Бех, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Ірина Петренко.

Під питанням участь в змаганнях Надії Бєлкіної.

Дмитро Підручний, Юлія Джима, Антон Дудченко, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко і Дарина Блашко після етапу в Антхольці відправляться на тренувальний збір в Поклюці, де будуть готуватися до чемпіонату світу. Після чемпіонату Європи, в залежності від показаних результатів, до них приєднаються 2 дівчини і 3-4 чоловіків.