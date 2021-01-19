Віта Семеренко, Меркушина, Прима виступатимуть на чемпіонаті Європи
Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи 2021 року в місті Душники-Здруй (Польща), повідомляє XSport.
Чемпіонат Європи відбудеться з 27 по 31 січня. Склад збірної України:
Чоловіки: Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Андрій Доценко, Руслан Бригадир.
Жінки: Віта Семеренко, Катерина Бех, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Ірина Петренко.
Під питанням участь в змаганнях Надії Бєлкіної.
Дмитро Підручний, Юлія Джима, Антон Дудченко, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко і Дарина Блашко після етапу в Антхольці відправляться на тренувальний збір в Поклюці, де будуть готуватися до чемпіонату світу. Після чемпіонату Європи, в залежності від показаних результатів, до них приєднаються 2 дівчини і 3-4 чоловіків.